Política Delúbio vai ficar na PF em São Paulo no fim de semana

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares vai passar o fim de semana na Polícia Federal em São Paulo. Condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro, na Operação Lava Jato, o petista aguarda uma decisão do Juízo de Execuções Penais de Curitiba sobre o cumprimento definitivo de sua pena.Na quinta-feira, 24, o juiz federal Sérgio Moro autorizou que o ex-tesoureiro come...