Defesas de Jayme Rincón e Júlio Vaz entram com pedido de liberdade TRF1 pode decidir sobre habeas corpus a qualquer momento

O ex-presidente da Agetop Jayme Rincón e o ex-presidente da Codego Júlio Cezar Vaz de Melo podem voltar à liberdade em breve. Seus advogados entraram com pedidos de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, no fim da tarde desta sexta-feira (7), que podem ser atendidos a qualquer momento. Lailson Silva Matta, advogado de Júlio ...