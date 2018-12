Política Defesa pede liberdade de Lula 48 minutos após decisão do Supremo Ministro Marco Aurélio suspendeu as prisões após o fim dos recursos na segunda instância e determinou a soltura dos presos que estão nessa situação, como é o caso do ex-presidente

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu sua liberdade nesta quarta-feira, 19, após decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Marco Aurélio decidiu às 14h. O pedido da defesa do petista foi protocolado às 14h48. Na véspera do recesso da Corte, Marco Aurélio decidiu, de forma monocrática (individual), suspender a...