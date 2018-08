Política Defesa pede arquivamento de inquérito contra Aécio no STF Segundo a defesa, a Polícia Federal reconheceu que ‘nada além da palavra do delator’ existe contra o senador

A defesa do senador Aécio Neves (PSDB-MG) pediu nesta quinta-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de um inquérito aberto para investigar o parlamentar. Segundo a defesa, a Polícia Federal (PF) reconheceu que "nada além da palavra do delator" existe contra Aécio. A investigação está baseada em um dos depoimentos de delação premiada do ex-sen...