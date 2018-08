Política Defesa já monitora duas ações que pedem impugnação de candidatura de Lula Os advogados vão se manifestar alegando que a Justiça Eleitoral não pode decidir sobre a candidatura antes do registro da chapa, programado para o dia 15 de agosto

A equipe jurídica que assessora o PT na área eleitoral identificou, até a noite deste domingo, 5, duas ações que pedem a impugnação do registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os advogados vão se manifestar alegando que a Justiça Eleitoral não pode decidir sobre a candidatura antes do re...