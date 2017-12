Defesa diz que Maluf está doente e entrega laudos à Justiça

A defesa do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) vai entregar à Justiça na tarde desta quarta-feira, 20, laudos médicos que comprovariam uma luta do deputado (PP/SP) e ex-prefeito de São Paulo (1993/1996) contra um câncer. Os documentos, segundo os advogados de Maluf, atestam que ele fez recentemente quimioterapia.



Os atestados vão reforçar o pedido da defesa para que Maluf permaneça em São Paulo, onde reside. Ele se entregou nesta quarta-feira, 20, à Polícia Federal, no bairro da Lapa, após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ordenar o imediato cumprimento em regime fechado da pena a ele imposta de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, por crime de lavagem de dinheiro.



A defesa vai pedir à Vara de Execução Penal do Distrito Federal que dê a Maluf a prisão domiciliar por causa de seu estado de saúde. Em 1997, Maluf submeteu-se a uma cirurgia de câncer na próstata. A defesa não informou detalhes sobre o tratamento atual, realizado no Hospital Sírio-Libanês.



Após se entregar à PF em São Paulo, o ex-prefeito foi levado ao Instituto Médico Legal para exames. Ele já retornou à Custódia da PF, no bairro da Lapa.