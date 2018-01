Defesa de petista considera pedido de prisão “exagero”

O advogado José Roberto Batochio, que integra a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse ontem que considera um “exagero” o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve condenação na primeira instância mantida na decisão dos desembargadores do TRF-4. Em entrevista coletiva concedida em um hotel em Porto Alegre depois do...