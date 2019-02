Política Defesa de Lula vê 'perseguição política' e 'uso perverso da lei' em nova sentença O ex-presidente foi sentenciado por supostos crimes de corrupção passiva e ativa, e lavagem de dinheiro, envolvendo pagamentos de R$ 1 milhão de empreiteiras

A defesa do ex-presidente Lula afirmou, nesta quarta-feira, 6, que vai recorrer da condenação a 12 anos e 11 meses na ação referente ao Sítio Santa Bárbara, em Atibaia, proferida pela juíza Federal Gabriela Hardt. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, a magistrada segue a mesma linha do ex-juiz Sérgio Moro e faz uso perverso das leis para fins de perseguição política c...