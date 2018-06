Política Defesa de Lula se diz surpresa com decisão de Fachin Pedido de liberdade do petista será avaliado na próxima terça-feira (26)

O criminalista José Roberto Batochio, um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se disse surpreso com a decisão do ministros Edson Fachin de retirar da pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de liberdade do petista, que seria avaliado na próxima terça-feira (26). "É absolutamente surpreendente", disse Batochio à reportagem no início d...