Política Defesa de Lula pede ao STF que ação do sítio em Atibaia saia de Curitiba O pedido, sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, foi feito à Corte na manhã de quarta-feira (6)

Em pedido protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou que a ação relativa ao sítio em Atibaia (SP) seja retirada da 13.ª Vara Federal de Curitiba, que condenou Lula nesta quarta-feira, 6, a 12 anos e onze meses de reclusão, e enviada para a Justiça Federal de Brasília. Com isso, os advogados do petista p...