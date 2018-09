Política Defesa de Lula entra com recursos no TSE e no STF para viabilizar candidatura Palavra final sobre candidatura do petista deve ser dada pelo Supremo, diz defesa

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na arena eleitoral entrou com um recurso extraordinário no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite da terça-feira, 4, contra a decisão da Corte da semana passada que negou o registro do petista. Caberá agora à presidente do TSE, ministra Rosa Weber, analisar o recurso e decidir se o encaminha ao Supremo Tribunal F...