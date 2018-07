Política Defesa de Lula diz que Delcídio fez acusação para obter 'benefícios' Ex-senador fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal (MPF)

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (12), em nota, que sempre demonstrou que a acusação por crime de obstrução de Justiça se baseou em versão criada pelo ex-senador Delcídio do Amaral (MS) para obter "benefícios" em acordo firmado com o Ministério Público Federal (MPF). No Distrito Federal, a 10.ª Vara de Brasília ab...