Defesa de Lula diz ao STF não querer deslocar o petista 'nesta oportunidade'

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, informou nesta quarta-feira, 30, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não tem o desejo "nesta oportunidade" de realizar o deslocamento do petista para São Paulo no intuito de encontrar com familiares. Em petição encaminhada nesta tarde ao STF, os advogado...