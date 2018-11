Política Defesa de Joesley formaliza novo pedido de revogação de prisão temporária No pedido, a defesa de Joesley argumentou que, até o momento, não houve manifestação do Ministério Público Federal (MPF) sobre a solicitação feita anteriormente

A defesa do empresário Joesley Batista, do Grupo J&F, apresentou mais um pedido de revogação da prisão temporária decretada contra seu cliente pelo Tribunal Federal (TRF-1) da 1ª Região. A solicitação foi feita à desembargadora Mônica Sifuentes, que expediu os mandatos no âmbito da Operação Capitu, desdobramento da Lava Jato. No pedido de hoje, a defesa de J...