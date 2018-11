Política Defesa de Bolsonaro contesta ‘falhas’ das contas de campanha

A defesa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, apresentou ontem manifestação ao ministro Luís Roberto Barroso para esclarecer as 23 irregularidades e indícios de omissão apontadas nos gastos de sua campanha. Entre as falhas encontradas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão a falta de um cadastro...