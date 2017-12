Defesa de Battisti diz que 'analisa com cuidado os autos'

O advogado Igor Tamasauskas, que defende o italiano Cesare Battisti, divulgou nota nesta terça-feira (12) após a Justiça Federal de Campo Grande receber denúncia criminal e abrir ação penal contra Battisti por evasão de divisas. "Estamos analisando com cuidado os autos, sobretudo a ausência de proposta de suspensão condicional, plenamente cabível, por parte da acusação", afirmou o criminalista.



Em 4 de outubro, Battisti foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal tentando atravessar a fronteira do País, na região de Mato Grosso do Sul, com a Bolívia, levando em dinheiro vivo US$ 6 mil e mais 1.300 euros, totalizando R$ 23,5 mil pela cotação do dia. A defesa de Battisti nega com veemência que ele tenha a intenção de fugir.



A acusação contra Battisti por evasão de divisas foi apresentada pela procuradora da República Damaris Rossi Baggio de Alencar, do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul.