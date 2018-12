Política Decreto inédito autoriza abate de aeronaves consideradas suspeitas durante posse de Jair Bolsonaro Medida, baixada pelo presidente Michel Temer (MDB), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e entra em vigor à 0h do dia 1° de janeiro

O Governo Federal publicou, nesta sexta-feira (28), um decreto no Diário Oficial da União (DOU) autorizando a Força Aérea Brasileira (FAB) e a artilharia do Exército Brasileiro a abater aeronaves consideradas hostis durante os atos de posse do presidente da República eleito Jair Bolsonaro (PSL), no próximo dia 1° de janeiro, em Brasília, no Distrito Federal (DF). ...