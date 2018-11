Política Decreto gera primeira crise Em meio ao processo de transição, mudança na execução da folha de pagamento cria embate entre a gestão de José Eliton e o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM)

Um decreto mudando regras de execução orçamentária do Estado foi responsável pela primeira crise na transição entre os governos do PSDB e do DEM, iniciada ainda em outubro. Publicado na quinta-feira no Diário Oficial do Estado (DOE), o ato do governador José Eliton (PSDB) desobriga que as despesas com a folha de pessoal sejam empenhadas e liquidadas no mesmo mês, o qu...