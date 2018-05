Política Decreto de emergência gera edição extra do Diário Oficial do Estado Medidas foram definidas durante reunião do governador José Eliton com auxiliares e representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e PRF

O governo de Goiás publicou, neste sábado (26), edição extra do Diário Oficial do Estado, para divulgação do decreto de estado de emergência, devido à greve dos caminhoneiros. No documento, o governo argumenta que a paralisação dos transportes rodoviários em todo o País implica a necessidade de providências para evitar a interrupção dos serviços essenciais à população. ...