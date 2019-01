Política Decreto de calamidade financeira do Estado de Goiás é aprovado na Assembleia Legislativa Ação permite ao Estado flexibilizar o cumprimento dos prazos da Lei de Responsabilidade fiscal

Com 28 votos favoráveis e dois contra, o decreto de calamidade financeira publicado pelo governo de Goiás foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e...