Política Decreto da posse de armas será editado até o dia 15, diz Onyx Texto deve incluir anistia a portadores de armas irregulares, como sem registro ou com o documento vencido, para que possam fazer o recadastramento

O presidente Jair Bolsonaro deve assinar, até a próxima terça-feira (15), o decreto que regulamenta a posse de armas de fogo no Brasil, informou o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro fez a afirmação após a cerimônia de posse do novo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, em Brasília, na qual estavam o presidente Jair Bolsonaro e várias a...