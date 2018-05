Política Decreto autoriza emprego das Forças Armadas nas eleições deste ano O pleito deste ano vai ocorrer no dia 7 de outubro e o segundo turno, nos casos que houver, será realizado no dia 28 de outubro

O presidente Michel Temer autorizou, por meio de decreto, o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2018. O ato está publicado na edição desta terça-feira (22), no Diário Oficial da União (DOU). "As localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral", c...