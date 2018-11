Política Declarações de Bolsonaro sobre política externa preocupam diplomatas Presidente eleito Jair Bolsonaro disse que pretende romper laços diplomáticos com países com governos de esquerda e que fechará embaixada brasileira em Cuba

A declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro de que pretende romper laços diplomáticos com países com governos de esquerda e de fechar a embaixada brasileira em Cuba foi recebida com preocupação entre os diplomatas. “Qual o negócio que podemos fazer com Cuba? Vamos falar de direitos humanos? Foi acertado há quatro anos, quando Dilma era presidente, que se alguém p...