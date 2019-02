Depois de o deputado estadual Amauri Ribeiro (PRP) causar polêmica ao declarar que havia na Assembleia Legislativa mulheres “à disposição de deputados”, o atual e o ex-presidente da Casa condenaram a afirmação do parlamentar a respeito de servidoras. Lissauer Vieira (PSB) e seu antecessor no cargo, José Vitti (PSDB), cobraram provas a respeito das acusações.

Ontem, em entrevista transmitida ao vivo pelo Facebook e site do POPULAR, Amauri disse que a Assembleia é “uma pouca vergonha” e que “algumas moças” eram contratadas “para servir deputados”. “E só top, só modelo. Procure os funcionários efetivos que eles vão confirmar. Comissionadas, não fazem nada. Estavam ali e não sei se essa farra vai continuar, mas podem ficar atentos que isso existe na Assembleia. Com o meu e com o seu dinheiro”, disse.

“É uma acusação complexa e eu acho que ele tinha que provar. As pessoas que estão lá vão se sentir ofendidas, é problemático tratar a mulher como objeto e tratar o Poder dessa forma”, criticou Vitti. “O que eu sei é que ali existem mulheres de família, que se dedicam muito, trabalham, têm filhos, maridos, assim como existem mulheres solteiras. Agora, por ser bonita e atraente, essa mulher não pode ser profissional e competente? Relacionamentos existem em qualquer esfera de poder.”

Lissauer, por sua vez, pontuou que o comentário fere o decoro parlamentar. “Eu falo não como deputado, mas como presidente: não concordo com a atitude dele, estou há quatro anos na Assembleia, lá tem mulheres que estão trabalhando para sustentar suas famílias, mães de família, nunca tive informação a esse respeito. E a sociedade exige o mínimo de decoro do parlamentar, não quer esse tipo de atitude, quer respeito e equilíbrio.”

Para ele, é “totalmente cabível” que outros deputados ou mesmo servidores apresentem representação contra Amauri pelas declarações. “O Conselho de Ética está lá para isso.”

Já o deputado estadual Talles Barreto (PSDB) afirmou que os parlamentares “com certeza vão exigir que ele apresente provas”. “É muito claro que ele busca espaço em mídia e polêmica. Agora, a partir do momento em que faz uma acusação, vai ter que provar. Isso põe em jogo toda a história da Casa”, afirmou.

“A Assembleia tem que tomar as medidas necessárias a respeito dessa denúncia, no Conselho de Ética. Hoje, ele não é mais candidato, é deputado e tem que assumir todas as consequências dessa acusação que foi feita, em especial apresentar provas. Temos que esclarecer se é verdadeira, e caso não seja, tomar providência”, cobrou.