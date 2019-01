Política Decisiva na cassação de Cunha, Tia Eron é a nova secretária da mulher Em Brasília, Tia Eron chegou se impondo como negra, mulher, nordestina, viúva e mãe de dois filhos

A nova secretária da Mulher ficou conhecida nacionalmente por um sumiço. A deputada federal Tia Eron (PRB-BA), anunciada nesta quarta-feira, 2, para o cargo era membro do Conselho de Ética em 2016 e foi responsável pelo voto decisivo da cassação do então presidente da Casa, Eduardo Cunha (MDB-RJ). Mas antes do voto de Minerva, Tia Eron desapareceu por uma semana...