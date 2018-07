Política Decisão sobre vaga sai semana que vem Em discurso a correligionários do PSB, Lúcia Vânia afirma que definição do nome que irá compor a chapa da base aliada na disputa ao Senado será divulgada até o dia 14

A decisão sobre a composição da vaga restante ao Senado na chapa majoritária do grupo que apoia José Eliton (PSDB) deve ser divulgada até o fim da próxima semana. Foi o que disse a senadora e pré-candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB), durante evento do seu partido ontem, em Goiânia. Com Marconi Perillo (PSDB) definido em uma vaga da disputa ao Senado, o segundo po...