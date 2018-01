Decisão não muda estratégia

Em discurso unânime, as lideranças do PT de Goiás garantem que a condenação do ex-presidente Lula (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) não muda a estratégia do partido para as eleições. Como ainda há como recorrer, eles afirmam que Lula segue mantido como candidato à reeleição. “Lula é candidato, nós estamos em campanha”, afirmou o deputado estadual...