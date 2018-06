Política Decisão do Supremo vai destravar delações fechadas com a polícia STF entendeu que delegados de polícia podem fechar acordos de delação premiada por conta própria

A decisão do Supremo Tribunal Federal de que delegados de polícia - tanto da Federal como da Civil - podem fechar acordos de delação premiada - vai destravar alguns acordos já fechados pela corporação e que aguardam homologação da Justiça. A PF não divulga quantos acordos foram assinados com ela, mas pelo menos duas delações premiadas firmadas no âmbito policial - ...