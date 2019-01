Política Decisão do MDB sobre candidatura no Senado deverá ser tomada na quinta, diz Jucá Os debates começaram nesta terça-feira e a bancada terá de deliberar se prefere Simone Tebet (MDB-MS) ou Renan Calheiros (MDB-AL)

O presidente do MDB, Romero Jucá (RR), disse nesta terça-feira, 29, que o MDB deverá decidir somente na quinta, 31, quem será o candidato do partido na disputa pela Presidência do Senado. Os debates começaram hoje, na liderança do MDB na Casa, e a bancada terá de deliberar se prefere Simone Tebet (MDB-MS) ou Renan Calheiros (MDB-AL), os dois nomes colocados. "O MDB ...