Política Decisão de Marco Aurélio pode beneficiar 169 mil presos Número faz parte do total de presos que estão em regime de execução provisória da condenação

A decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando a soltura de todos os presos que tiveram a condenação confirmada pela segunda instância da Justiça pode beneficiar cerca de 169,3 mil presos em todo o país. O número faz parte do total de presos que estão em regime de execução provisória da condenação e cons...