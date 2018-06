Política Debate mostra clima de poucos ataques entre candidatos do Tocantins Candidatos fugiram de polêmicas e falaram de diversos temas sem se aprofundarem nos assuntos

Dos sete candidatos ao governo do Estado, seis participaram do debate da TV Anhanguera/Rede Globo ontem à noite. Estiveram presentes Carlos Amastha (PSB), Kátia Abreu (PDT), Marcos Souza (PRTB), Márlon Reis (Rede), Vicentinho Alves (PR) e Mário Lúcio Avelar (Psol). Na última hora, o governador interino Mauro Carlesse (PHS) informou que não compareceria no debate. Os c...