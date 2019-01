Política De volta ao Brasil, Bolsonaro se reúne com ministros que ficaram em Brasília No domingo (27), presidente viaja a SP, onde se submeterá a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia

De volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebe, nesta sexta-feira, 25, ministros que ficaram em Brasília durante sua viagem ao Fórum Econômico Mundial, em Davos. A agenda oficial do presidente prevê uma audiência com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ao longo da semana, Onyx conduziu a articulação ministerial do governo e a interlocução com go...