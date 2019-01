Política De volta à Presidência, Bolsonaro diz que trabalhos seguem 'com afinco' Presidente fez caminhada e quadro de saúde evoluiu bem, diz Planalto

O presidente Jair Bolsonaro, que reassumiu hoje (30) a Presidência da República após ser submetido a uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, publicou uma mensagem em seu perfil no Twitter afirmando que os trabalhos seguem "com afinco" entre exercícios e fisioterapia. Reassumo as funções da Presidência da República. Entre exercícios e fisioterapia, o...