De saída, procurador quer vaga no TJ

O procurador-geral do Estado, Alexandre Tocantins, deixará o cargo no próximo dia 31 para disputar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-GO) destinada à advocacia pelo quinto constitucional. Ele comunicou a decisão em nota, por meio da assessoria de imprensa do órgão. Tocantins, apontado nos bastidores como o favorito do governador Marconi Perillo, está à...