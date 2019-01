Política De dez promessas feitas, Bolsonaro dependerá do Congresso em oito Sozinho, presidente poderá mudar a embaixada brasileira em Israel e acabar com o indulto de Natal

Empossado, o presidente Jair Bolsonaro terá a missão de pôr em prática as promessas feitas na campanha. De dez propostas selecionadas pelo jornal O Estado de S. Paulo e analisadas com ajuda de especialistas, oito dependem do Congresso. Com base na legislação brasileira, o presidente possui três dispositivos para aprovar leis. Um é via Projeto de Lei (PL), que d...