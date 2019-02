Política Davi Alcolumbre votou contra cassação de Aécio Neves e a favor do aumento de salário do STF Eleito por 42 votos em processo tumultuado, senador pelo Amapá é representante do baixo clero e reuniu apoio à candidatura ao comando da Casa oferecendo acesso ao Planalto

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP) votou contra a cassação do então senador Aécio Neves (PSDB-MG), em 2017. Na época, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) havia determinado o afastamento do parlamentar por ser acusado de interferir nas investigações da Lava Jato e seus desdobramentos. O Senado, porém, livrou o mineiro do ...