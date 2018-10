Daniel Vilela (MDB) fechou neste sábado (6) sua campanha do primeiro turno com caminhada na região central de Goiânia e carreatas em Hidrolândia e Aparecida de Goiânia, reduto emedebista. Com ele, seu vice, deputado federal Heuler Cruvinel (PP), candidatos a deputado pela chapa do MDB e lideranças do partido, como o ex-governador Maguito Vilela e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende.

Apostando no impacto no desgaste do grupo tucano e no movimento de eleitores que só estão se decidindo agora, o deputado federal disse acreditar que segue na briga. “Estamos bastante confiantes, fizemos uma campanha muito propositiva, mostramos que é possível Goiás ter novas práticas políticas e administrativas, ser inserido no século 21, fazer com que tenhamos um Estado eficiente, planejado, e ao mesmo tempo com justiça social”, disse.

Para ele, já houve crescimento da campanha nos últimos dias, o que deve garantir que a disputa não se encerre agora: “Acho que os goianos tiveram oportunidade de conhecer esse projeto e no momento de decisão, nós apresentamos um grande crescimento e vamos chegar ao segundo turno com uma grande votação.”

Maguito, por sua vez, fez avaliação semelhante: “É uma caminhada que poderá sem dúvida nenhuma influenciar muito o resultado das eleições, vamos aguardar com muito otimismo. Grande parte da população decide principalmente nos últimos três dias, então eu acho que uma caminhada como essa e movimentações que estão sendo feitas no estado inteiro interferem bastante.”

Para Heuler, Daniel tem potencial de ir para o segundo turno porque “representa a verdadeira mudança”. “Esse sentimento é muito grande na população goiana, por todas as regiões que nós percorremos sentimos isso. Acreditamos que amanhã (domingo), quando o cidadão goiano analisar bem todas as candidaturas vai poder ver realmente quem é a verdadeira mudança e esteve sempre do lado contrário ao atual governo.”

Outro fator que anima a militância emedebista é o impacto da Operação Cash Delivery, que investiga repasses de R$ 13 milhões para as campanhas do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em 2010 e 2014. Para eles, as investigações devem prejudicar o governador José Eliton (PSDB), que tenta a reeleição. “Foi um fato atípico, às vésperas da eleição, que, sem dúvida nenhuma, gerou um impacto, além da tipicidade da eleição nacional, que está bastante polarizada”, pontuou Daniel.

“Com essa operação, nós acreditamos que a candidatura do governo realmente derreteu e, com isso, a candidatura do Daniel se fortalece ainda mais e, por ser o mais preparado, ele está em boas condições para chegar no segundo turno”, completou Heuler.

E, se confirmado esse cenário de continuidade da disputa, acredita Maguito, a liderança de Ronaldo Caiado (DEM) ainda pode ser revertida: “É outra eleição, são outros apoios, é outro posicionamento da sociedade.”