Política Daniel Vilela abre série de sabatinas com os candidatos ao governo de Goiás Entrevistas serão realizadas pelo jornal O Popular e pela rádio CBN Goiânia

O candidato ao governo de Goiás pelo MDB Daniel Vilela abre, na manhã desta segunda-feira (20), a série de sabatinas que será realizadas pelo jornal O Popular e a rádio CBN Goiânia. A primeira entrevista será na CBN das 9h10 até às 10 horas. No O Popular começará às 10h15 e terá duração de meia hora de duração. A transmissão será realizada através do perfil do jornal no Facebook e na home do site d...