Política Daniel Messac deixa prisão após obter recurso Deputado estadual, preso desde a última sexta-feira (6) acusado de intimidação de testemunha da ação, teve agravo votado pelo TJ-GO

Após a Corte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) aceitar, em votação realizada ontem, recurso de agravo regimental proposto pela defesa do deputado estadual Daniel Messac (PTB) pedindo sua liberdade, o parlamentar deixou ontem o Núcleo de Custódia, do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Na decisão, apenas o relator, desembargador João Waldeck Fé...