Daniel comanda reunião sobre chapa proporcional

Em reunião da executiva do Diretório do MDB de Goiás comandada nesta segunda-feira pelo presidente regional, deputado federal Daniel Vilela, seu grupo buscou rebater o questionamento, feito por integrantes da sigla que defendem o apoio à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM), sobre uma possível demora na formatação da chapa proporcional para as eleições. “O...