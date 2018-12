Política Damares Alves diz ter sido violentada por dois pastores quando criança 'Algumas (meninas que foram abusadas) não falam porque são ameaçadas, outras, porque têm medo da reação do pai e da mãe; eu emitia sinais, mas ninguém notou', relatou em entrevista

A futura ministra Damares Alves, escolhida por Jair Bolsonaro (PSL) para comandar a pasta Mulher, Família e Direitos Humanos no novo governo, disse ter sido abusada por dois pastores quando era criança. Em entrevista à Universa, do portal Uol, ela deu detalhes sobre os abusos, falou que tentava dar "sinais" do que estava acontecendo, mas que ninguém notava. "Fui abusada por...