Política Damares Alves diz que direitos da comunidade LGBT estão assegurados Segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Secretaria de Proteção Global terá uma diretoria dedicada às causas LGBT

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse hoje (2) que, no governo do presidente Jair Bolsonaro, os direitos conquistados pela comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) estão assegurados. “Teremos um diálogo aberto com a comunidade LGBT. Nenhum direito conquistado pela comuni...