Política Damares Alves é a segunda mulher anunciada para compor governo Bolsonaro Advogada, educadora e pastora evangélica integra a equipe de assessoria do senador Magno Malta (PR-ES)

A advogada e assessora do senador Magno Malta, Damares Alves, foi anunciada nesta quinta-feira, 6, como chefe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares, que é advogada, educadora e pastora evangélica, é a segunda mulher anunciada para compor o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, que já conta com 21 ministérios. O anúncio foi feito pelo m...