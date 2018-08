Política Dados do TSE mostram o perfil dos candidatos em Goiás: homem, branco e nos 40 Um total de 1.072 candidatos solicitaram registro de candidatura, enquanto nas eleições anteriores foram 1.060

O número de candidatos às eleições de outubro em Goiás se manteve estável na comparação com 2014, mesmo com as novas regras da legislação e queixas de dificuldades de financiamento da campanha. Um total de 1.072 candidatos solicitaram registro de candidatura, enquanto nas eleições anteriores foram 1.060. Em todo o País, também houve um leve aumento: 27.485 neste ano ...