Política "Dados apresentados pelo governo são artificiais", diz Caiado Após reunião com procurador do TCE, governador eleito critica material fornecido pela equipe de transição do governador José Eliton (PSDB)

O governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) esteve na manhã desta segunda-feira (5) na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) para reunião com o procurador Fernando Carneiro, em busca de maiores informações sobre as contas que herdará do atual governador José Eliton (PSDB). Ao sair do encontro, o democrata criticou o conteúdo dos dados fornecidos pela e...