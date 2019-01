Política Dívida com municípios soma R$ 182 milhões

O presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves, participou de reunião com a secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, ontem para cobrar cronograma de pagamento de repasses do Estado aos municípios, referente ao ano de 2018, que estão atrasados. Ao todo, a dívida, que é relacionada à saúde e transporte escolar, soma R$ 182 milhões. De acordo com a...