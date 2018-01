Déficit mensal nas contas tem diminuição de mais de R$ 8 milhões

Em coletiva de imprensa hoje no Paço Municipal, o secretário de Finanças, Alessandro Melo, vai apresentar um balanço das contas da Prefeitura em 2017. Além de apresentar os dados orçamentários, o secretário também deve esmiuçar as medidas tomadas pela gestão para conter gastos. Dos dados que serão expostos, Alessandro adiantou que houve redução no déficit mensal, qu...