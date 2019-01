Política Críticas à decisão do STF vão da Lava Jato ao PSL

O procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, criticou ontem a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, que suspendeu a investigação do Ministério Público do Rio sobre as movimentações financeiras de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).“Não há como concord...