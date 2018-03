CPI vê irregularidades em shows

A leitura resumida do relatório da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Goiás Turismo, feita ontem, aponta indícios de irregularidades no pagamento de R$ 100 milhões, entre 2013 e 2016, na contratação de shows no Estado. No período, foram realizados 1717 contratos. Segundo o relator, Humberto Aidar (PT), além da ausência de critérios para inexigibilidade de ...