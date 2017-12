CPI dos Postos ouve Procon

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Assembleia Legislativa de Goiás para investigar a suspeita de preços abusivos e de formação de cartel por postos de combustíveis fez uma nova reunião ontem. A superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo, confirmou que o órgão está investigando 156 postos, 32 usinas e 28 distribuidoras, e que já foram constatadas violações ao Código de Defesa do Consumidor.

“O Procon tem uma limitação nos processos administrativos, então, a Comissão pode trazer a Sefaz, a Delegacia de Polícia e outros segmentos que vão responder se tem crime nas relações de consumo e pedir as devidas providências aos demais órgãos”, afirmou Darlene na reunião, informando que o Procon irá compartilhar a análise técnica da investigação.

O presidente da CPI, Santana Gomes (PSL), disse que o objetivo é dar impacto político às ações que já são feitas pelo Procon, Ministério Público e Polícia Civil. “Essa máfia, sabendo que o trabalho existe, vai abrandar mais porque há muitos malandros, oportunistas e bandidos no meio desses profissionais”, declarou, afirmando que a próxima reunião, na quinta-feira (14), irá deliberar as solicitações já feitas para que as primeiras pessoas sejam ouvidas pela comissão.